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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Media
Si muove in retromarcia l'indice del settore Media europeo, che scivola a 267,92 punti.
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