Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:25
29.353 -0,27%
Dow Jones 18:25
53.198 -0,68%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Eurozona: calo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Media
Si muove in retromarcia l'indice del settore Media europeo, che scivola a 268,55 punti.
Condividi
```