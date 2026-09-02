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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Media
Giornata negativa per l'indice del settore Media europeo, che continua la seduta a 260,6 punti, in calo dell'1,18%.
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