Milano 16:13
52.706 +0,31%
Nasdaq 16:13
29.204 +0,62%
Dow Jones 16:13
53.455 +0,07%
Londra 16:13
10.870 +0,15%
Francoforte 16:13
26.301 +0,75%

Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Media
Giornata negativa per l'indice del settore Media europeo, che continua la seduta a 271,6 punti, in calo dello 0,80%.
Condividi
```