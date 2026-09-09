Milano 14:46
51.631 -1,05%
Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:46
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Francoforte 14:46
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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Utilities
Performance positiva per l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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