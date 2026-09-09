Milano 14:47
51.643 -1,02%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:47
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Francoforte 14:47
25.616 -1,51%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Banks
Vendite diffuse sull'indice bancario europeo, che continua la giornata a 316,92 punti.
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