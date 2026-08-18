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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
Giornata negativa per l'indice bancario europeo, che continua la seduta a 317,35 punti, in calo dello 0,99%.
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