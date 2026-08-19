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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo perde lo 0,74%, continuando la seduta a 315,06 punti.
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