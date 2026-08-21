Milano 10:28
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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 314,82 punti.
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