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Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Banks
Lieve aumento per l'indice bancario europeo, che si porta a 317,83 punti.
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