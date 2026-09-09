Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Ribasso per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione del 2,76%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della banca d'affari tedesca sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,19 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 34,55. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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