Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia hi-tech tedesca, che tratta con una perdita del 3,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Infineon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Infineon si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 58 Euro. Supporto stimato a 55,73. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 60,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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