Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca , che mostra un decremento del 2,24%.



L'andamento di Infineon nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del produttore di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 53,43 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,45. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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