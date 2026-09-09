HSBC taglia il rating su LVMH e Burberry a Hold per visibilità limitata sul secondo trimestre

Ridotto anche il TP.

(Teleborsa) - HSBC ha declassato LVMH e Burberry a Hold da Buy, citando una visibilità limitata sul secondo semestre 2026 e un confronto anno su anno più difficile per il settore lusso. I titoli di entrambe le società sono scesi di circa il 4%. La banca ha alzato il beta di settore a 1,10 da 1,00: "Pensiamo sia il momento di prendere fiato su alcuni titoli finché il momentum non migliora più visibilmente", hanno evidenziato gli analisti.



Nel secondo trimestre, la crescita organica delle vendite nella coverage lusso di HSBC è stata del 7,0% su base annua, sopra il 5,8% del primo trimestre, ma gli analisti non si attendono che il momentum regga: "Crediamo che il secondo semestre 2026 non sarà più roseo e potrebbe rivelarsi più difficile da gestire", citando un confronto più sfidante, un sentiment più debole in Cina e la reazione negativa sui social a una disputa di proprietà intellettuale con un marchio di tè cinese.



Per LVMH, il target price scende a 490 euro da 600, con la divisione Fashion & Leather (72% dell'EBIT di gruppo nel 2025) attesa in lento recupero. Il target su Burberry passa a 1.200 pence da 1.350, nonostante il turnaround dell'CEO Josh Schulman sia "progredito bene" (+51% da novembre 2024).

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