Lusso europeo ai minimi i tre mesi in Borsa con LVMH che scende ai livelli del 2020

(Teleborsa) - Il settore europeo del lusso è in calo per la quarta seduta consecutiva a causa della crescente cautela degli investitori sulle prospettive di ripresa del settore.



LVMH , il colosso francese del lusso guidato dalla famiglia Arnault, perde il 2,5% e scende ai minimi dal 2020. Sempre sulla Borsa di Parigi, Hermes perde oltre il 3%, Kering il 2,3%. In Italia, Salvatore Ferragamo perde il 3,3% e Brunello Cucinelli il 2,6%. In Svizzera, Richemont perde il 2,5%, nel Regno Unito Burberry guadagna lo 0,5%.



Gli analisti di Equita , in una nota uscita questa mattina, evidenziano che, nonostante un newsflow rassicurante con una leggera accelerazione sequenziale della crescita organica nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre (sebbene pienamente spiegata da una base di confronto più facile), il settore ha ritracciato nuovamente da fine luglio con una nuova fase di de-rating nell'ultimo mese. Oggi vedono quindi un "profilo rischio/rendimento migliore" (circa 21x PE 12m fwd vs. 23,8x storico), ma "la visibilità sulla conferma di trend di crescita simili nel secondo semestre è ancora limitata considerando la base di confronto più difficile e il contesto macro e geopolitico".



L'indice STOXX Europe Luxury 10 perde quasi il 2% nella seduta odierna, toccando il minimo in tre mesi e mostrando un calo del 19% da inizio anno.



Una ricerca di Bank of America di fine agosto suggeriva che il confronto su base annua della domanda di beni di lusso sarà più difficile nel terzo trimestre 2026 rispetto al secondo trimestre. Inoltre, la la domanda del settore per il terzo trimestre indica finora un leggero rallentamento, più evidente negli Stati Uniti, in Giappone, Corea e Macao (le regioni più forti del secondo trimestre).

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