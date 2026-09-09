Inditex sotto pressione nonostante forti dati vendite (+9% in agosto)

(Teleborsa) - Giornata difficile per Inditex , la società spagnola che controlla la catena Zara, che perde a Madrid oltre il 3%, nonostante i positivi dati delle vendite.



Inditex ha generato un fatturato di 11 miliardi di euro nel secondo trimestre, che considera un ottimo risultato in un'estate caratterizzata dall'impatto dei prezzi dell'energia sull'inflazione ed il potere d'acquisto e dalla debolezza della fiducia dei consumatori. Il CEO Oscar Garcia Maceiras ha però parlato di un "contesto globale estremamente complesso".



La società ha annunciato un inizio autunno migliore del previsto, registrando ad agosto un aumento delle vendite del 9%, al netto dei cambi, a dispetto del caldo estremo che sta interessando l'Europa e modificando le abitudini d'acquisto.



In generale, le vendite sono cresciute del 7,6% a 19,8 miliardi di euro nel primo semestre. Il fatturato è cresciuto dell'8,3%, raggiungendo gli 11,6 miliardi di euro, con un margine lordo del 58,7%. Le spese operative sono in aumento dell'8,3%. L'EBITDA è in aumento del 7,8% a 5,5 miliardi di euro e l'EBIT del 7,6% a 3,8 miliardi, mentre l'utile ante imposte è salito del 6,8% a 3,8 miliardi di euro. Utile netto in aumento del 6,8% a 3 miliardi di euro.







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