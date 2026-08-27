USA, richieste sussidi di disoccupazione calano contro le attese a 203mila

(Teleborsa) - Scendono contro le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 22 agosto, i "claims" sono risultati pari a 203mila unità, in calo di 4.000 unità rispetto alle 207mila della settimana precedente (rivisto da 206mila) e alle 208mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 205.500 unità, in aumento di 1.250 unità rispetto nella settimana precedente (204.250 riviste da 204.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 15 agosto, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.778.000, in calo di 18.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.796.000 riviste da 1.799.000) e al di sotto delle 1.790.000 attese.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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