Italian Insurtech Summit 2026: il futuro dell’assicurazione tra AI, nuovi ecosistemi e nuovi modelli di business

Il 19 e 20 novembre a Milano torna il principale appuntamento italiano dedicato all’innovazione assicurativa

(Teleborsa) - Intelligenza Artificiale, nuovi modelli distributivi, embedded insurance e clienti sempre più digitali stanno cambiando il modo in cui l’assicurazione viene progettata, distribuita e vissuta. Non cambia soltanto la tecnologia utilizzata dalle compagnie: evolve il rapporto con il cliente, i punti di accesso alla protezione e il ruolo stesso dell’assicuratore nella vita dei consumatori e delle imprese.



È in questo scenario che prenderà il via, il 19 e 20 novembre al Milano Luiss Hub, in Via Massimo d’Azeglio 3, la settima edizione dell’Italian Insurtech Summit 2026, organizzato da Italian Insurtech Association (IIA).



L’appuntamento dedicato al futuro dell’assicurazione torna quest’anno con il claim "Protection Highways", a rappresentare un mercato in cui dati, tecnologia, distribuzione e servizi stanno convergendo lungo nuove direttrici, dando vita a un ecosistema sempre più interconnesso.



L’edizione 2026 cambia impostazione: il programma metterà a confronto i principali trend che stanno trasformando il mercato con le loro applicazioni concrete nei diversi segmenti assicurativi, dalla Casa alla Mobilità, dalla Vita alla Salute fino alle PMI. Una formula pensata per affiancare visione strategica e casi concreti, mostrando come le trasformazioni in atto stiano già modificando il business delle compagnie e il rapporto con i clienti. Uno dei temi centrali sarà la ridefinizione del ruolo dell’assicuratore. L’AI sta aprendo un nuovo canale diretto di confronto con il consumatore, che può utilizzarla per comprendere le proprie esigenze assicurative, confrontare diverse soluzioni e orientarsi nella scelta delle coperture, incidendo così su un momento della relazione tradizionalmente presidiato da compagnie e intermediari.



A questo si aggiunge la crescita dell’embedded insurance, che integra l’assicurazione direttamente nel prodotto o nel servizio acquistato dal cliente, rendendola quasi invisibile e spostando il momento dell’acquisto fuori dai tradizionali canali assicurativi. Il cliente può così entrare in contatto con una copertura attraverso un player non assicurativo, senza necessariamente percepire di stare acquistando un’assicurazione. In Italia, questo mercato potrebbe arrivare a 60 miliardi di euro entro il 2030, mentre sono ormai oltre 300 i player non assicurativi entrati in questo spazio.



Per compagnie e intermediari cambia quindi la natura della sfida competitiva: non si tratta più soltanto di innovare prodotti e processi, ma di mantenere un ruolo centrale nella relazione con il cliente in un mercato in cui aumentano gli interlocutori capaci di intercettarne i bisogni, orientarne le scelte e proporre una copertura assicurativa.



Il programma del Summit accompagnerà questa evoluzione lungo due giornate complementari. Il 19 novembre sarà dedicato a come cambia l’industria assicurativa, affrontando l’evoluzione del cliente, della distribuzione, dell’AI, della crescita e dei nuovi modelli di business. Il 20 novembre allargherà invece lo sguardo a come cambia il ruolo dell’assicurazione nella società, dalla protezione finanziaria alla salute e alla longevità, fino alla gestione dei rischi climatici, cyber e sistemici.



Tra le novità dell’edizione debutta "R-Evolutions – Perché evolversi è già una rivoluzione", il primo podcast dedicato all’innovazione assicurativa realizzato nell’ambito del Summit. Il progetto prevede 10 episodi di circa 20 minuti, registrati durante le due giornate in uno studio dedicato e condotti da Andrea Turco, Direttore di Insurzine. Leader, imprenditori ed esperti saranno protagonisti di conversazioni one-to-one sulle trasformazioni del settore, con un format pensato per la fruizione sia audio sia video. I contenuti saranno successivamente distribuiti attraverso i canali digitali di IIA e Insurzine, tra cui YouTube, LinkedIn, Facebook e Spreaker.



Al Summit debutterà inoltre una networking app con funzionalità di AI matching, pensata per facilitare l’incontro tra i partecipanti e favorire connessioni mirate tra compagnie, intermediari, startup, technology provider e professionisti presenti all’evento.



"Il mercato assicurativo sta vivendo una fase che richiede alle compagnie di ripensare il proprio ruolo. La sfida non è difendere i modelli esistenti, ma guidare l’evoluzione di tecnologie, distribuzione e nuovi ecosistemi. Con Protection Highways vogliamo creare un luogo di confronto su quali modelli potranno davvero affermarsi nei prossimi anni e su come il settore può governare questa evoluzione", dichiara Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Italian Insurtech Association.

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