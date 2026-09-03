Consip: al via il primo Accordo quadro per i Servizi di verifica della progettazione

Un nuovo strumento per verificare la qualità dei progetti di opere pubbliche prima dell’avvio dei cantieri

(Teleborsa) - Consip amplia la propria offerta nel settore dei lavori pubblici con la prima gara dedicata ai Servizi di verifica della progettazione, un nuovo strumento che mette a disposizione delle amministrazioni competenze specialistiche per accertare la qualità dei progetti prima dell’affidamento e dell’esecuzione delle opere.



La verifica della progettazione consente di accertare la qualità e la concreta realizzabilità dei progetti, contribuendo a ridurre il rischio di varianti in corso d’opera. L’Accordo quadro raff orza così il presidio sulla qualità progettuale esupporta il Responsabile unico del progetto nella validazione degli interventi in un passaggio essenziale nel ciclo di realizzazione dei lavori pubblici.



"La qualità di un’opera pubblica nasce dalla effettiva qualità di un progetto. Con questa gara, mettiamo a disposizione delle amministrazioni un nuovo strumento che presidia la qualità progettuale contribuendo a ridurre rischi, ritardi e costi imprevisti, rafforzando la tutela dell’interesse pubblico", dichiara Marco Reggiani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Consip.



L’iniziativa è rivolta a tutte le amministrazioni centrali e territoriali e riguarda la verifica dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, relativi sia alla realizzazione di nuove opere sia alla manutenzione di edifici esistenti, compresi gli immobili sottoposti a tutela. Gli interventi potranno interessare, tra gli altri, edifici amministrativi e giudiziari, scuole e università, strutture sanitarie, caserme, impianti sportivi e beni culturali.



La gara, del valore di 51 milioni di euro, prevede un Accordo quadro della durata di 24 mesi, con più operatori economici e sei lotti organizzati in base al valore e alla destinazione funzionale delle opere. Le amministrazioni potranno affidare i servizi attraverso ordini diretti.



Il modello di gara è stato progettato per coniugare qualità del servizio, concorrenza e access o al mercato. La suddivisione della gara in lotti e quote, insieme alla previsione di più aggiudicatari, è finalizzata a valorizzare le competenze specialistiche richieste nei diversi ambiti dell’edilizia e a favorire la partecipazione di operatori con differenti dimensioni e modelli organizzativi.



Il nuovo Accordo quadro arricchisce e completa l’offerta Consip già disponibile per i servizi di ingegneria e architettura, affiancandosi alle soluzioni presenti sul Mercato elettronico della PA (Mepa) e sul Sistema dinamico di acquisto (Sdapa). L’iniziativa rientra negli indirizzi del Piano Industriale 2026-2029, che individua nuovi ambiti di presidio della spesa pubblica e punta su modelli innovativi, qualità e ampliamento dell’offerta a disposizione delle amministrazioni.



Il termine per la ricezione delle offerte è fissato il 6 ottobre 2026.

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