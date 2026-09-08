Yolo, ok da soci ad incremento membri del CdA e scissione della Business Line Tech Services

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Yolo Group , società insurtech quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato l'incremento dei componenti del CdA da 6 a 7, nominando il nuovo consigliere Andrea Zanelli. Il board è pertanto composto da Simone Ranucci Brandimarte (Presidente), Gianluca De Cobelli (Amministratore delegato), Antonio Concolino, Andrea Faraggiana, Roberto Lancellotti, Massimo Tessitore e Andrea Zanelli.



In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato il progetto di scissione con scorporo dell'attività di fornitura di servizi tecnologici mediante piattaforme digitali proprietarie (Business Line Tech Services) in attuazione del contratto preliminare sottoscritto con Atum il 14 luglio 2026. Il contratto prevede che la Business Line Tech Services confluisca in una società di nuova costituzione di cui Atum acquisirà il 51% del capitale.

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