Londra: performance negativa per Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, che mostra un decremento del 2,09%.
L'andamento di Coca Cola HBC nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro di medio periodo del distributore dei prodotti Coca Cola ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 45,32 sterline. Primo supporto individuato a 44,74. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 45,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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