New York: andamento sostenuto per Coca Cola

(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante americano della bevanda più famosa al mondo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca Cola rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Coca Cola . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Coca Cola evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 89,17 USD. Primo supporto a 88,12. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 87,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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