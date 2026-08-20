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Lettura rialzista per Coca Cola

Finanza
Lettura rialzista per Coca Cola
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Effervescente il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, tra i componenti del Dow Jones, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,72%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Coca Cola ai prezzi attuali pari a 90,35 USD, con stop loss individuato in area 86,74 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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