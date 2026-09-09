Indicazioni rialziste per Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta decisamente positiva per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo del 2,46%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 45,9 sterline, con stop loss individuato a livello 43,62 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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