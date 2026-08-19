Indicazioni rialziste per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Seduta decisamente positiva per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, parte del Nasdaq 100, che ha terminato in rialzo dell'1,83%.
Operatività odierna:
Le azioni di Coca-Cola Europacific Partners, su questi prezzi fissati a 107,5 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 107 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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