Indicazioni rialziste per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Seduta decisamente positiva per l' azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande , parte del Nasdaq 100 , che ha terminato in rialzo dell'1,83%.





Operatività odierna:

Le azioni di Coca-Cola Europacific Partners , su questi prezzi fissati a 107,5 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 107 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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