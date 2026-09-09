Milano 14:58
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Londra: si concentrano le vendite su Barclays

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Barclays
Ribasso composto e controllato per la holding bancaria inglese, che presenta una flessione del 2,76% sui valori precedenti.
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