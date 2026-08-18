Milano 15:19
53.316 -0,51%
Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:19
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Francoforte 15:19
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Londra: si concentrano le vendite su Land Securities Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Land Securities Group
Sottotono la società immobiliare inglese, che passa di mano con un calo del 2,06%.
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