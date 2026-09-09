Madrid: brillante l'andamento di Repsol
(Teleborsa) - Avanza la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che guadagna bene, con una variazione del 2,12%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Repsol rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,08 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,71. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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