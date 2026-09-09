Madrid: brillante l'andamento di Repsol

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che guadagna bene, con una variazione del 2,12%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Repsol rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,08 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,71. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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