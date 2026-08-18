Repsol spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Nuovo spunto rialzista per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , parte dell' Ibex 35 , che guadagna bene e porta a casa un +1,01%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 27,06 Euro, con stop loss calcolato a quota 25,72 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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