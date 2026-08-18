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Repsol spinge al rialzo

Finanza
Repsol spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Nuovo spunto rialzista per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, parte dell'Ibex 35, che guadagna bene e porta a casa un +1,01%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 27,06 Euro, con stop loss calcolato a quota 25,72 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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