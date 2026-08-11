Madrid: brillante l'andamento di Repsol
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'utility spagnola, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 26,77 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 25,75 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Repsol è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 26,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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