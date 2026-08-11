Madrid: brillante l'andamento di Repsol

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' utility spagnola , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 26,77 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 25,75 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Repsol è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 26,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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