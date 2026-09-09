Milano 15:00
51.751 -0,82%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 15:00
10.718 -0,87%
Francoforte 15:00
25.653 -1,36%

Madrid: in calo Caixabank

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Caixabank
Pressione sulla banca spagnola, che tratta con una perdita dell'1,95%.
Condividi
```