Milano
15:00
51.751
-0,82%
Nasdaq
8-set
29.508
0,00%
Dow Jones
8-set
52.786
-1,18%
Londra
15:00
10.718
-0,87%
Francoforte
15:00
25.653
-1,36%
Mercoledì 9 Settembre 2026, ore 15.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: in calo Caixabank
Madrid: in calo Caixabank
Migliori e peggiori
,
In breve
09 settembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Pressione sulla
banca spagnola
, che tratta con una perdita dell'1,95%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: scambi negativi per Caixabank
Indicazioni rialziste per Caixabank
Madrid: in calo Aena
Madrid: in calo Indra
Titoli e Indici
Caixabank
-3,34%
Altre notizie
Madrid: giornata depressa per Indra
Madrid: si concentrano le vendite su Sacyr
Madrid: rosso per Inmobiliaria Colonial
Madrid: in calo Indra
ASPI, collocato bond da 750 milioni di euro. Ordini massimi per 2,6 miliardi
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto