ASPI, collocato bond da 750 milioni di euro. Ordini massimi per 2,6 miliardi

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia (ASPI) ha concluso con successo il collocamento, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), di nuove obbligazioni a tasso fisso per 750 milioni di euro con scadenza a dicembre 2033. La domanda proveniente dagli investitori istituzionali ha raggiunto il picco di 2,6 miliardi di euro.



I proventi delle emissioni odierne aumentano la liquidità disponibile a supporto dei piani di investimento di ASPI per una rete autostradale sempre più sicura e moderna. Il rating delle nuove obbligazioni che saranno quotate presso la Borsa Italiana è atteso pari a BBB per S&P, Baa3 per Moody's e BBB per Fitch



Il closing e il regolamento del nuovo prestito obbligazionario è previsto l'8 settembre 2026 e le principali condizioni sono: scadenza 10 dicembre 2033 (7 anni lungo); cedola fissa annuale al 4,25%; prezzo di emissione a 99,327; rendimento effettivo a scadenza al 4,363%.



L'operazione di collocamento è stata curata da Barclays , BNP PARIBAS , CaixaBank , Crédit Agricole , Goldman Sachs , Intesa Sanpaolo , ING , J.P. Morgan , Mediobanca , Morgan Stanley , MUFG , Santander , UniCredit .

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