PLATINUM dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Rialzo marcato per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in utile dell'1,12% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il platino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.878,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.790. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.967.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)