Milano 15:05
51.785 -0,75%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 15:06
10.721 -0,84%
Francoforte 15:05
25.669 -1,30%

PLATINUM dell'8/09/2026

Finanza
PLATINUM dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Rialzo marcato per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in utile dell'1,12% sui valori precedenti.

Tecnicamente, il platino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.878,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.790. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.967.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```