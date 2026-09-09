Redelfi, via libera dal MASE al progetto BESS per 268 MW a Cumiana in Piemonte

(Teleborsa) - Redelfi , società attiva nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, ha ricevuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) la prima Autorizzazione Unica relativa al progetto Battery Energy Storage System (BESS) a Cumiana, per 268 MW.



L'ottenimento di tale autorizzazione - spiega una nota - rappresenta un passaggio importante per Redelfi, trattandosi del primo progetto BESS del Gruppo a completare l'iter autorizzativo presso il MASE.



Il progetto Cumiana fa parte della pipeline di Bright Storage. Il completamento dell'iter autorizzativo assume pertanto rilevanza nell'ambito dell'operazione, finalizzata alla massimizzazione del valore del portafoglio e alla generazione di ricavi derivanti dalla vendita dei progetti autorizzati.



Nell'ambito degli accordi con il Comune di Cumiana, Redelfi ha inoltre siglato una convenzione di servizi volta a supportare economicamente la comunità del territorio.

Condividi

```