Greenvolt (KKR), finanziamento da Unicredit per progetti BESS in Polonia

(Teleborsa) - Il Gruppo Greenvolt, società nel portafoglio di KKR, ha ottenuto un pacchetto di finanziamenti da UniCredit per complessivi 218 milioni di euro, di cui 153 milioni di linee ponte ed una linea di garanzia da 65 milioni, per finanziare i progetti BESS in Polonia. Le linee servono a coprire i costi associati ai progetti di accumulo energetico a batterie (BESS) degli impianti di Elk e Turosn in Polonia, sviluppati da Greenvolt Power.



Situati nel nord-est della Polonia, i due progetti vantano una capacità complessiva di 400 MW / 1,6 GWh (200 MW / 800 MWh ciascuno), collocandosi tra i più grandi impianti di accumulo del Paese e contribuendo ad aumentare la flessibilità della rete elettrica polacca, l’integrazione delle energie rinnovabili e la sicurezza energetica. L’impianto di Turosn Koscielna è stato inaugurato ufficialmente nel luglio 2026, mentre quello di Elk dovrebbe entrare in esercizio commerciale (COD) nel quarto trimestre dell’anno.



"Questi finanziamenti testimoniano concretamente la fiducia che le principali istituzioni finanziarie ripongono nelle capacità di Greenvolt e nella qualità dei progetti che sviluppiamo. Mentre continuiamo a realizzare uno dei più grandi programmi europei nel settore dell’accumulo energetico, poter contare su partner finanziari solidi è fondamentale per trasformare la nostra pipeline in asset operativi in grado di creare valore nel lungo periodo", ha dichiarato Joao Manso Neto, CEO di Greenvolt Group.



"L’accumulo energetico non è più soltanto una tecnologia emergente: è diventato uno dei pilastri fondamentali della decarbonizzazione e della stabilità delle reti elettriche europee. Lo sviluppo di circa 400 MW di capacità BESS in Polonia rappresenta un traguardo di grande rilievo e UniCredit è lieta di supportare Greenvolt e KKR con un pacchetto di finanziamenti personalizzato da 218 milioni di euro, che comprende sia una linea ponte sia una linea di garanzia. Questa operazione, che evidenzia la nostra partnership con Greenvolt a livello europeo, rafforza il nostro impegno strategico nel finanziare infrastrutture verdi essenziali e nell’accelerare la transizione energetica, non solo in Polonia ma in tutta l’Europa centrale e orientale”, ha dichiarato Lazar Nikolic, Managing Director e Head of Infrastructure & Export Finance CEE di UniCredit.



“"UniCredit è un partner finanziario di riferimento per diversi progetti e mercati di Greenvolt, e questo accordo consolida ulteriormente una collaborazione già avviata. Inoltre, testimonia la crescente fiducia degli istituti finanziatori nei confronti dell’accumulo energetico a batterie come infrastruttura ormai matura e finanziabile, favorendo lo sviluppo di progetti sempre più grandi e complessi”, ha affermato Adrian Goralski, Director of M&A and Project Finance di Greenvolt Power.







(Foto: Natalia Radtke)

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