New York: violenta contrazione per Datadog
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,04%.
Lo scenario su base settimanale di Datadog rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 268,6 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 239,9 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Datadog è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 268,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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