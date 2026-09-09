Si muove in territorio negativo il comparto chimico italiano (-1,01%), timido segno meno per SOL
(Teleborsa) - L'indice del settore chimico procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 56.300,1, in calo dell'1,01%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals termina la seduta in territorio positivo a 1.604, dopo aver avviato le contrattazioni a 1.575.
Tra le mid-cap italiane, frazionale ribasso per SOL, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,03%.
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