Milano 18-ago
0 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 +0,07%
Francoforte 18-ago
26.128 -0,80%

Si muove in territorio negativo il comparto chimico italiano (-1,26%)

Finanza, Indici settoriali
Si muove in territorio negativo il comparto chimico italiano (-1,26%)
(Teleborsa) - Scambi negativi per l'indice del settore chimico, in sintonia con la debolezza evidenziata dal settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 52.409,4, in diminuzione di 669,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals termina gli scambi in tono negativo a 1.546, dopo aver avviato la seduta a 1.559.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, giornata incolore per SOL, che chiude la giornata del 18 agosto con una variazione percentuale negativa dell'1,29% rispetto alla seduta precedente.
Condividi
```