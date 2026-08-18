Si muove in territorio negativo il comparto chimico italiano (-1,26%)
(Teleborsa) - Scambi negativi per l'indice del settore chimico, in sintonia con la debolezza evidenziata dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 52.409,4, in diminuzione di 669,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals termina gli scambi in tono negativo a 1.546, dopo aver avviato la seduta a 1.559.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, giornata incolore per SOL, che chiude la giornata del 18 agosto con una variazione percentuale negativa dell'1,29% rispetto alla seduta precedente.
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