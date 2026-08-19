Il Comparto chimico italiano prosegue la serie di tre ribassi consecutivi (-1,64%)
(Teleborsa) - Il Comparto chimico italiano continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'EURO STOXX Chemicals.
L'indice del settore chimico ha chiuso a quota 51.548,34, in contrazione di 861,11 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Chimico europeo si è mosso in tono cautamente positivo a 1.546,25, dopo aver avviato la seduta a 1.545,37.
Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta negativa per SOL, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,69%.
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