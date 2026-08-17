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Prevalgono le vendite per l'indice del settore chimico (-1,46%)

Finanza, Indici settoriali
Prevalgono le vendite per l'indice del settore chimico (-1,46%)
(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il comparto chimico italiano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dal settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals ha terminato la seduta a 53.079,2, in discesa di 784,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals si è mosso all'insegna della cautela a 1.562, dopo aver avviato la seduta a 1.560.

Tra le azioni del Ftse MidCap, frazionale ribasso per SOL, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,46%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto chimico, giornata fiacca per Aquafil, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,42%.
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