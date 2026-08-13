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Giù l'indice del settore chimico (-1,63%), seduta depressa per Aquafil

Finanza, Indici settoriali
Giù l'indice del settore chimico (-1,63%), seduta depressa per Aquafil
(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il comparto chimico italiano, mentre mostra un'intonazione debole il settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals scivola a quota 53.385,2 in diminuzione di 885,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals è risultato debole a 1.575 dopo aver avviato la seduta a 1.584.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice chimico, ribasso composto e controllato per SOL, che archivia la sessione in flessione dell'1,63% sui valori precedenti.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, composto ribasso per Aquafil, in flessione dell'1,81% sui valori precedenti.
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