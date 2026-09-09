Spazio, Urso all’International Space Summit di Parigi: siglati due accordi Italia-Francia

In agenda incontri con il commissario Kubilius, il direttore generale dell’ESA e 5 ministri

(Teleborsa) - Il ministro Adolfo Urso è atterrato a Parigi, dove rappresenterà il Governo italiano all’International Space Summit (Sommet International sur l’Espace). L'evento internazionale, co-presieduto da Francia e Germania, si svolge oggi e domani, 9 e 10 settembre, al Grand Palais. Con il Ministro saranno presenti anche il generale Franco Federici, consigliere militare del Presidente del Consiglio e segretario del Comitato interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali (COMINT), e l’ambasciatore Mario Cospito, commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana.



L’International Space Summit riunirà, nella sua prima edizione, quasi 120 delegazioni straniere e rappresentanti dell’industria e della ricerca per un confronto internazionale sul futuro dello spazio: sicurezza, sviluppo della space economy, uso responsabile ed esplorazione. Particolare attenzione sarà dedicata all’autonomia e alla competitività europea nello spazio, temi al centro di cinque delle sette dichiarazioni che saranno presentate al vertice.



Urso guiderà la delegazione italiana, formata da Leonardo , Avio , Thales Alenia Space Italia e Leaf Space, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione europea e valorizzare il contributo della filiera nazionale.



In serata, Urso parteciperà alla sessione ESA-UE con il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, anche in vista della Conferenza ministeriale ESA di medio periodo, prevista a Roma il 15 dicembre. La preparazione della Conferenza sarà anche al centro dell’incontro con il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher. Domani, Urso prenderà parte alla sessione di alto livello con i capi di Stato e di governo, aperta dagli interventi del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.



Nell’ambito della due giorni sono previsti per Urso appuntamenti con il ministro francese dell’Istruzione superiore, della Ricerca e dello Spazio, Philippe Baptiste, la ministra tedesca della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio, Dorothee Bar, la ministra norvegese del Commercio e dell’Industria, Cecilie Myrseth, il ministro ungherese della Scienza e della Tecnologia, Zoltán Tanács, e la ministra giapponese responsabile delle politiche spaziali, Kimi Onoda.



Sono state firmate oggi due nuove intese industriali per rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia nello spazio, puntando su tecnologie strategiche per la competitività europea. Al centro della cooperazione tra Italia e Francia, la partecipazione italiana a IRIS per le comunicazioni satellitari sicure, la complementarità dei lanciatori Ariane e Vega, l’osservazione della Terra e l’esplorazione spaziale.



"Italia e Francia possono guidare la costruzione di un’Europa dello spazio più competitiva e sovrana. Gli accordi di oggi dimostrano come la cooperazione tra i nostri Paesi possa tradursi in capacità industriali e tecnologiche concrete. Una leadership confermata anche dal rapporto pubblicato oggi dall’OCSE, che pone Italia e Francia insieme al primo posto per quota degli stanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo civile destinati allo spazio”, ha dichiarato Urso.



Nello specifico gli accordi coinvolgono AIKO e Leaf Space, due imprese italiane ad alta intensità tecnologica, rispettivamente con Sopra Steria/CS GROUP e Cailabs. La partnership tra Sopra Steria/CS GROUP e AIKO prevede l’integrazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale nelle piattaforme europee dedicate alla gestione delle operazioni spaziali, con l’obiettivo di aumentare l’automazione, migliorare l’analisi dei dati e supportare i processi decisionali. Il Memorandum of Understanding tra Cailabs e Leaf Space punta invece a integrare collegamenti ottici satellitari ad alta capacità nei servizi di ground segment, anche attraverso la possibile installazione di stazioni ottiche presso siti Leaf Space e la realizzazione di un progetto pilota end-to-end, dal satellite al cliente finale.





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