Spazio, Urso all’International Space Summit di Parigi: siglati due accordi Italia-Francia
In agenda incontri con il commissario Kubilius, il direttore generale dell’ESA e 5 ministri
(Teleborsa) - Il ministro Adolfo Urso è atterrato a Parigi, dove rappresenterà il Governo italiano all’International Space Summit (Sommet International sur l’Espace). L'evento internazionale, co-presieduto da Francia e Germania, si svolge oggi e domani, 9 e 10 settembre, al Grand Palais. Con il Ministro saranno presenti anche il generale Franco Federici, consigliere militare del Presidente del Consiglio e segretario del Comitato interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali (COMINT), e l’ambasciatore Mario Cospito, commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana.
L’International Space Summit riunirà, nella sua prima edizione, quasi 120 delegazioni straniere e rappresentanti dell’industria e della ricerca per un confronto internazionale sul futuro dello spazio: sicurezza, sviluppo della space economy, uso responsabile ed esplorazione. Particolare attenzione sarà dedicata all’autonomia e alla competitività europea nello spazio, temi al centro di cinque delle sette dichiarazioni che saranno presentate al vertice.
Urso guiderà la delegazione italiana, formata da Leonardo, Avio, Thales Alenia Space Italia e Leaf Space, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione europea e valorizzare il contributo della filiera nazionale.
In serata, Urso parteciperà alla sessione ESA-UE con il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, anche in vista della Conferenza ministeriale ESA di medio periodo, prevista a Roma il 15 dicembre. La preparazione della Conferenza sarà anche al centro dell’incontro con il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher. Domani, Urso prenderà parte alla sessione di alto livello con i capi di Stato e di governo, aperta dagli interventi del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
Nell’ambito della due giorni sono previsti per Urso appuntamenti con il ministro francese dell’Istruzione superiore, della Ricerca e dello Spazio, Philippe Baptiste, la ministra tedesca della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio, Dorothee Bar, la ministra norvegese del Commercio e dell’Industria, Cecilie Myrseth, il ministro ungherese della Scienza e della Tecnologia, Zoltán Tanács, e la ministra giapponese responsabile delle politiche spaziali, Kimi Onoda.
Sono state firmate oggi due nuove intese industriali per rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia nello spazio, puntando su tecnologie strategiche per la competitività europea. Al centro della cooperazione tra Italia e Francia, la partecipazione italiana a IRIS per le comunicazioni satellitari sicure, la complementarità dei lanciatori Ariane e Vega, l’osservazione della Terra e l’esplorazione spaziale.
"Italia e Francia possono guidare la costruzione di un’Europa dello spazio più competitiva e sovrana. Gli accordi di oggi dimostrano come la cooperazione tra i nostri Paesi possa tradursi in capacità industriali e tecnologiche concrete. Una leadership confermata anche dal rapporto pubblicato oggi dall’OCSE, che pone Italia e Francia insieme al primo posto per quota degli stanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo civile destinati allo spazio”, ha dichiarato Urso.
Nello specifico gli accordi coinvolgono AIKO e Leaf Space, due imprese italiane ad alta intensità tecnologica, rispettivamente con Sopra Steria/CS GROUP e Cailabs. La partnership tra Sopra Steria/CS GROUP e AIKO prevede l’integrazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale nelle piattaforme europee dedicate alla gestione delle operazioni spaziali, con l’obiettivo di aumentare l’automazione, migliorare l’analisi dei dati e supportare i processi decisionali. Il Memorandum of Understanding tra Cailabs e Leaf Space punta invece a integrare collegamenti ottici satellitari ad alta capacità nei servizi di ground segment, anche attraverso la possibile installazione di stazioni ottiche presso siti Leaf Space e la realizzazione di un progetto pilota end-to-end, dal satellite al cliente finale.
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