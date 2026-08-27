Debito, Ft: Francia "sostituisce" Italia in preoccupazioni mercati

(Teleborsa) - La Francia starebbe sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito europeo, mentre Parigi si avvia a difficili negoziati sul bilancio e alle presidenziali. Lo scrive il Financial Times, rilevando che per gran parte dell'estate il rendimento del decennale italiano sia rimasto sotto quello francese, in un'inversione del rapporto storico tra i due.



Ci sono segnali di una "riallocazione" degli investitori dai titoli francesi a quelli italiani, afferma al quotidiano Tomasz Wieladek, di T Rowe Price.



Ft lega la svolta alla "forte disciplina fiscale" e alla "stabilità politica" di Roma.

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