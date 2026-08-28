Appuntamenti macroeconomici del 28 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 28/08/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (preced. 34,9 punti)
07:30 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%)
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,6%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,2%; preced. 3,6%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,3 punti; preced. -15,9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 97,5 punti; preced. 96,9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (preced. -6,1 punti)
11:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 94,2 punti)
11:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 95,6 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51 punti; preced. 55,2 punti)
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