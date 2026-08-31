Petrolio, più vicini gli accordi in Venezuela

(Teleborsa) - Dopo mesi di negoziati relativi ai progetti energetici in Venezuela, per Eni , Chevron , GE Vernova , l’indiana ONGC e la colombiana GeoPark la firma degli accordi definitivi sembra più vicina. Lo hanno riferito fonti vicine alla vicenda.



Accordi che sembra potranno essere siglati già nel corso di questa settimana e che si accompagnano a una più ampia intesa tra Caracas e Washington annunciata la scorsa settimana, con cui gli Stati Uniti si sono assicurati una partecipazione in 17 giacimenti petroliferi, per circa 64 miliardi di barili di riserve accertate, pari a un quinto delle riserve totali di greggio del Venezuela.





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