Revolut ottiene licenza bancaria in Francia

(Teleborsa) - La fintech globale Revolut ha ricevuto la licenza bancaria completa da parte di Revolut Bank S.A. (RBSA) in seguito alla valutazione congiunta dell'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), l'autorità di vigilanza francese, e della BCE. La decisione è stata adottata dal Consiglio direttivo della BCE.



L'ottenimento della licenza si inserisce nel quadro del consolidamento di Revolut in tutta l'Europa occidentale. Nell'ultimo anno, l'azienda si è impegnata a investire oltre un miliardo di euro in questa regione, punta ad assumere più di 600 persone nei suoi mercati e ha confermato l'apertura della sua nuova sede centrale in Europa occidentale a Parigi, dove opera sotto la guida di un top management che comprende Frédéric Oudéa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di RBSA, e Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO in Europa occidentale.



L'Europa occidentale è l'area di maggiore espansione di Revolut, dove conta circa 30 milioni di clienti, 8 milioni dei quali acquisiti solo nell'ultimo anno.



RBSA inizierà a servire i clienti in Europa, a partire dalla Francia per poi passare ad altri mercati, inclusi Germania, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna. L'ente lituano di Revolut, Revolut Bank UAB, rimane un pilastro delle operazioni del gruppo nel resto dello Spazio economico europeo.



(Foto: Anthony DELANOIX su Unsplash )

Condividi

```