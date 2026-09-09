Tinexta delistata da Piazza Affari dopo il successo dell'OPA

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto la revoca delle azioni di Tinexta , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, a decorrere dalla data odierna (dopo la sospensione dalle negoziazioni nelle sedute del 7 e 8 settembre 2026).



Il delisting è arrivato dopo il successo dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Zinc BidCo (veicolo controllato dai fondi di private equity Advent International e Nextalia SGR). L'offerente ha esercitato, in data odierna, il diritto di acquisto e, contestualmente, di aver adempiuto all'obbligo di acquisto, avendo pertanto dato corso alla procedura congiunta in relazione a tutte le azioni residue.

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