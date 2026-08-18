Webuild deposita in Consob documento OPA su Trevi

(Teleborsa) - Webuild
ha comunicato di aver depositato
presso la CONSOB
il documento d’offerta avente per oggetto l’OPA volontaria totalitaria
su Trevi-Finanziaria Industriale
. La società ha anche provveduto, ai fini dell’avveramento delle condizioni di efficacia dell’Offerta, a notificare l’operazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Webuild, conclude la nota dell'azienda, provvederà al tempestivo deposito delle ulteriori istanze necessarie ai fini del soddisfacimento delle
condizioni di efficacia dell’Offerta.