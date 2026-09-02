Datalogic, delisting dal 9 settembre dopo il successo dell'OPA

(Teleborsa) - Datalogic , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, lascerà Piazza Affari il 9 settembre dopo il successo dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria di Hydra Investimenti, veicolo della famiglia Volta. Il titolo sarà sospeso nelle sedute del 7 e dell'8 settembre.



L'offerente eserciterà il diritto di acquisto e, contestualmente, adempirà all'obbligo di acquisto, dando corso alla procedura congiunta. CONSOB ha determinato il corrispettivo a 5,70 euro per ciascuna delle 2.279.442 azioni ancora in circolazione, ovverosia le azioni che non sono state portate in adesione durante il periodo di adesione e non sono state oggetto di acquisti effettuati al di fuori dell'offerta da parte dell'offerente, pari a circa il 3,9% del capitale sociale.

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