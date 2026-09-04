Tinexta, Andrea Lubian nominato AD di Tinexta Innovation Hub

(Teleborsa) - Il CdA di Tinexta ha nominato Andrea Lubian nuovo amministratore delegato di Tinexta Innovation Hub. Manager con oltre vent'anni di esperienza nella consulenza strategica e nell'innovazione tecnologica, nel corso della sua carriera ha guidato organizzazioni complesse e ricoperto ruoli apicali in contesti nazionali e internazionali caratterizzati da una forte connotazione digitale.



Laureato in Ingegneria, ha iniziato la carriera in Siemens per poi specializzarsi nella consulenza strategica presso Bain & Company e Boston Consulting Group. Nel 2010 è entrato in Comdata, dove ha seguito un percorso di crescita fino a diventare Head of Delivery. Dal 2021 al 2023 ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer di Italiaonline. Dal 2023 al 2026 ha operato in Konecta, assumendo responsabilità sempre più rilevanti fino a diventare CEO Italy e Direttore Generale per alcuni dei principali mercati europei del Gruppo.



"Siamo lieti di dare il benvenuto a Andrea Lubian alla guida di Tinexta Innovation Hub - ha dichiarato Pier Andrea Chevallard, CEO del Gruppo Tinexta - un'azienda che, grazie alla visione strategica, agli investimenti e alla capacità di innovare è diventata un punto di riferimento nella consulenza strategica e finanziaria, a supporto della trasformazione digitale e dello sviluppo sostenibile delle imprese. Siamo certi la sua leadership e la sua visione saranno determinanti per rafforzare ulteriormente il posizionamento dell'azienda in Italia e in Europa".



(Foto: © rawpixel)

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